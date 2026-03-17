Sismo de 5.8 impacta cerca de Cuba; no hay víctimas, ni daños

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Sismo de 5.8 se reportó en Cuba este martes. Foto: AFP

Un sismo de magnitud 5.8 se registró la madrugada de este martes cerca de la costa de Cuba, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el organismo, el epicentro se localizó a 49 kilómetros al sur-suroeste de Punta de Maisí, con una profundidad de 11.6 kilómetros.

Riesgo bajo de afectaciones

El USGS clasificó el sismo en categoría verde, lo que indica una baja probabilidad de pérdidas humanas o económicas. Aunque el movimiento no dejó afectaciones, algunas localidades cercanas como Imías y San Antonio del Sur podrían haber percibido vibraciones leves, por lo que autoridades realizan seguimiento en dichas zonas.

El sismo ocurre en medio de un contexto complejo para el país, que recientemente comenzó a restablecer el servicio eléctrico tras un apagón total registrado el lunes. Además, la isla enfrenta tensiones económicas derivadas del embargo energético impuesto por Estados Unidos.

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