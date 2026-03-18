Otro microsismo de 2.0 grados sacude Iztapalapa

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Se percibe otro sismo en Iztapalapa; no hay reporte de daños. Foto: GettyImages.

Después de los dos sismos registrados en la madrugada de este miércoles en la alcaldía Iztapalapa, el primero con una magnitud de 2.3 y el segundo de 2.5, se registró un tercero a las 09:16 horas en la misma alcaldía de una magnitud 2.0.

El reporte indica que el sismo magnitud 2.0 en Iztapalapa, CDMX, tuvo una latitud de 19.38 y longitud de -99.09, con una profundidad de 5 kilómetros. Debido a su baja magnitud, el evento no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital del país.

Actividad sísmica en CDMX

La actividad sísmica en CDMX es monitoreada de manera constante por instancias correspondientes, que mantienen vigilancia sobre los movimientos registrados en la región.

En este caso, el sismo magnitud 2.0 en Iztapalapa CDMX se considera de baja intensidad. Este tipo de eventos puede ser perceptible en algunas zonas cercanas al epicentro, sin generar consecuencias mayores.

Hasta el momento Protección Civil de la CDMX, no ha reportado afectaciones, derrumbes o personas heridas a causa del sismo.

Información en desarrollo…

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