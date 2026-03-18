Microsismos de 2.3 y 2.5 grados despiertan a Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty images

La madrugada de este miércoles, dos microsismos sorprendieron a habitantes de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), generando alerta entre vecinos que percibieron vibraciones repentinas en distintas colonias.

De acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional, el primer movimiento se registró a las 02:02 horas de la madrugada con una magnitud de 2.3 grados, mientras que el segundo microsismo ocurrió a las 04:38 horas con una magnitud de 2.5 grados.

Los movimientos telúricos tuvieron magnitudes bajas, por lo que no ameritaron la activación de la alerta sísmica. Sin embargo, el fenómeno fue perceptible en zonas cercanas al epicentro, principalmente por la poca profundidad de los eventos.

Autoridades capitalinas informaron que, tras realizar recorridos de revisión, no se registraron daños materiales ni personas lesionadas. No obstante, elementos de protección civil se mantuvieron atentos ante cualquier reporte ciudadano.

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