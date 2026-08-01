Se registra sismo de 3.0 en Milpa Alta

| 02:01 | L G Suárez | UnoTV
Sismo en Chiapas
Sismo Foto: Getty images

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un movimiento telúrico de 3.0 con epicentro localizado en la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.

El fenómeno ocurrió este 1 de agosto de 2026 a las 00:32:04 horas, registrando una profundidad de 14.4 kilómetros y coordenadas geográficas de 19.17 de latitud y -99.06 de longitud.

Dada la cercanía del epicentro, el microsismo pudo ser percibido de forma leve en demarcaciones aledañas como Xochimilco y Tláhuac, sin que se reporten afectaciones a la infraestructura.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y verificar sus hogares, recordando que este tipo de actividad sísmica es frecuente en la Cuenca de México debido al reacomodo de fallas geológicas locales.

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