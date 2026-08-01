Se registra sismo de 3.0 en Milpa Alta
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un movimiento telúrico de 3.0 con epicentro localizado en la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.
El fenómeno ocurrió este 1 de agosto de 2026 a las 00:32:04 horas, registrando una profundidad de 14.4 kilómetros y coordenadas geográficas de 19.17 de latitud y -99.06 de longitud.
Dada la cercanía del epicentro, el microsismo pudo ser percibido de forma leve en demarcaciones aledañas como Xochimilco y Tláhuac, sin que se reporten afectaciones a la infraestructura.
Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y verificar sus hogares, recordando que este tipo de actividad sísmica es frecuente en la Cuenca de México debido al reacomodo de fallas geológicas locales.
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