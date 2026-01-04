Suman más de 60 sismos en México este domingo

GENERANDO AUDIO...

Este domingo 4 de enero se han registrado65 sismos en diversos puntos del territorio nacional, la mayoría de ellos son réplicas del temblor de magnitud 6.5 con epicentro enSan Marcos, Guerrero, ocurrido el pasado viernes.



Además de Guerrero, este domingo se ha presentado actividad sísmica en los estados de Michoacán, Chiapas, Veracruz, Colima, Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Puebla y Sonora.

Se han registrado más de 60 sismos este domingo en México

El reporte de sismicidad del Servicio Sismológico Nacional informa que hasta las 13:08 horas se han presentado 65 sismos este domingo, el más fuerte tuvo una magnitud de 4.6 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

La mayor actividad sísmica se ha presentado en Guerrero con 37 sismos, de los cuales, 35 son réplicas del sismo registrado el pasado viernes en San Marcos; los otros 2 tuvieron su epicentro en Zihuatanejo.

El sismológico también informa que hasta las 08:00 horas del 4 de enero se han registrado 2 mil 144 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero; la más grande de magnitud 4.7.



En otros estados del país también se han presentado temblores. Baja California Sur registra 7 sismos, le sigue Baja California con 5; Chiapas y Oaxaca con 4 en cada uno; Veracruz, Colima y Puebla, todos ellos con 2; finalmente están Sonora y Michoacán, ambos con solo 1.

Sismos registrados este domingo por estado

Guerrero: 37

Baja California Sur: 7

Baja California: 5

Chiapas: 4

Oaxaca: 4

Colima: 2

Puebla: 2

Veracruz: 2

Michoacán: 1

Sonora: 1

