Sismo de magnitud 4.2 se registra frente a las costas de Chiapas

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Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.2. Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 4.2 se registró la tarde de este miércoles 12 de agosto frente a las costas de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte, el movimiento ocurrió a las 06:23:21 horas, tiempo del centro de México, y tuvo su epicentro a 121 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros. Hasta el momento, no se tiene reporte de personas lesionadas o daños derivados del movimiento.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 136 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 12/08/26 18:23:21 Lat 14.20 Lon -93.31 Pf 10 km pic.twitter.com/ByuAhBnSHw — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 13, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Chiapas?

El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con los datos preliminares del organismo dependiente del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El epicentro se localizó frente a las costas de Chiapas, a 121 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la zona cercana a la frontera con Guatemala. La región se encuentra dentro de una zona con actividad sísmica frecuente debido a la interacción de placas tectónicas en el sureste de México.

Datos del sismo registrado en Chiapas

El reporte del Servicio Sismológico Nacional señala los siguientes datos:

Magnitud: 4.2

4.2 Fecha: miércoles 12 de agosto de 2026

miércoles 12 de agosto de 2026 Hora: 06:14:48 horas

06:14:48 horas Epicentro: 121 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

121 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas Profundidad: 15 kilómetros

15 kilómetros Latitud: 14.27°

14.27° Longitud: -93.20°

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o daños materiales relacionados con el movimiento, se recomienda a la población mantenerse atenta a los canales oficiales ante cualquier eventualidad.

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