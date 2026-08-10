Rayo provoca incendio en instalación de Pemex en Chiapas

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Un rayo provocó un incendio en un tanque de Pemex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un rayo provocó un incendio en un tanque de almacenamiento de la Batería de Separación Sitio Grande, instalación de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en el municipio de Juárez, Chiapas, durante la tarde del domingo 9 de agosto. La empresa informó que el incidente quedó controlado y que no hubo personas lesionadas.

El reporte se conoció luego de que en redes sociales y medios locales comenzaran a circular videos en los que se observa una columna de humo negro elevándose desde la zona de la instalación petrolera, después de que se registrara el incidente.

#Nacional🚨| 💥 Se registra una explosión en un tanque de almacenamiento de hidrocarburo de @Pemex, en Sitio Grande, Juárez, #Chiapas.



Protección Civil atiende la emergencia; hasta ahora no se reportan personas lesionadas. #MBNoticias pic.twitter.com/xz1i0YrAzV — MB NOTICIAS (@MBNOTICIAS0) August 10, 2026

De acuerdo con la información oficial difundida por Pemex, la causa preliminar fue una descarga atmosférica, es decir, un rayo, asociada con las condiciones meteorológicas adversas registradas en la región.

La empresa precisó que el tanque involucrado se encontraba fuera de operación y aislado del resto de la instalación, una condición que permitió mantener el evento confinado y evitar que se extendiera hacia otros equipos o áreas operativas.

Así inició el incendio en la instalación de Pemex

Según el comunicado de Pemex, las condiciones meteorológicas que se presentaron en la zona generaron una descarga eléctrica atmosférica que alcanzó el tanque de almacenamiento.

A partir de este hecho se originó el incendio, ante lo cual el personal de la instalación activó de inmediato los protocolos internos de seguridad y puso en operación la red contra incendios.

La condición de aislamiento del tanque fue uno de los factores que permitió contener el incidente dentro de un área específica de la instalación.

Videos difundidos posteriormente muestran el momento en que una gran cantidad de humo se elevó sobre la zona, imágenes que generaron preocupación entre habitantes y usuarios de redes sociales debido a la magnitud visible de la columna.

Pemex confirmó posteriormente que el incendio fue controlado.

Brigadas de emergencia acudieron a Sitio Grande

Después del incidente, brigadas de emergencia se movilizaron hacia la Batería de Separación Sitio Grande para apoyar en las labores de atención y vigilancia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de la Región Norte, Protección Civil Municipal y Seguridad Pública, quienes trabajaron de manera coordinada con Bomberos de Pemex y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La intervención de las distintas corporaciones permitió mantener bajo vigilancia el área afectada mientras se realizaban las labores posteriores al control del fuego.

Pemex indicó que sus brigadas contra incendios permanecían en el sitio realizando trabajos de enfriamiento y supervisión, mientras el área se mantenía aislada y bajo condiciones de seguridad.

¿Hubo personas lesionadas por el incendio?

Hasta el momento del reporte oficial, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio en el tanque de almacenamiento.

Pemex señaló que continuaría con la evaluación de la integridad del tanque involucrado y de la infraestructura asociada, con el objetivo de determinar las condiciones en las que quedó la instalación después del incidente.

La empresa también reiteró que el tanque afectado se encontraba fuera de operación al momento del evento, por lo que el incendio permaneció confinado y no se propagó hacia otros equipos.

La información difundida oficialmente establece como causa preliminar una descarga atmosférica derivada de las condiciones meteorológicas registradas en la zona.

Mientras continúan las labores de supervisión, las autoridades mantienen presencia en el lugar para garantizar que la zona permanezca en condiciones seguras.

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