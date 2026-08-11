Video: taxi se queda sin frenos, derrapa y choca contra una pared en Tila, Chiapas

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Un taxi se quedó sin frenos y terminó volcado en una pendiente. Foto: Pexels

Un taxi sufrió un accidente en Tila, Chiapas, luego de quedarse presuntamente sin frenos mientras circulaba por una pendiente; el vehículo derrapó sobre el pavimento mojado, se impactó contra una pared y terminó volcado sobre uno de sus costados. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad la tarde de este lunes y el conductor fue trasladado a un hospital con golpes, aunque se reportó estable.

Las imágenes muestran el instante en que el automóvil comienza a desplazarse por la pendiente sin que aparentemente pueda detenerse. Conforme avanza, el vehículo pierde el control y se desliza sobre la vialidad hasta terminar fuera de trayectoria.

Taxi se queda sin frenos y derrapa en Tila

El taxi en Tila habría presentado una falla en el sistema de frenos mientras descendía por una zona inclinada.

En el video difundido en redes sociales como en la cuenta de X de La Portada, se observa cómo el automóvil toma velocidad y comienza a derrapar peligrosamente sin control. Las condiciones del camino también habrían influido en la pérdida de control, debido a que el pavimento se encontraba mojado.

Así volc0 un taxi en el Barrio de la Concepción en Tila Chiapas pic.twitter.com/YErTNjUP3S — La Portada (@LaPortada76) August 11, 2026

Otro de los factores señalados de manera preliminar es el posible desgaste de los neumáticos, aunque este elemento deberá ser determinado mediante la revisión correspondiente del vehículo.

El taxi continuó su trayectoria hasta chocar contra una pared. Después del impacto, la unidad terminó volcada de lado, mientras el incidente quedó registrado por una cámara instalada en las inmediaciones.

Vecinos auxilian al conductor tras el choque

Tras el accidente, habitantes de la zona acudieron para auxiliar al conductor del taxi que se volcó en Tila.

Las personas que llegaron al sitio apoyaron al automovilista mientras se solicitaban los servicios de emergencia. Posteriormente, el conductor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica debido a los golpes que sufrió durante el impacto.

Hasta el momento, su estado de salud fue reportado como estable, por lo que el accidente no habría dejado víctimas mortales.

El hecho generó la movilización de personas de la zona, quienes se acercaron al sitio donde quedó la unidad después de impactarse contra la pared.

¿Qué provocó el accidente del taxi en Tila?

La causa principal señalada de manera preliminar es una falla en los frenos del taxi. Sin embargo, las condiciones del camino también aparecen como un factor relevante, debido a que el pavimento estaba presuntamente mojado al momento del percance.

El video permite observar la secuencia del percance: el taxi desciende por la pendiente, aumenta su desplazamiento, derrapa y finalmente se impacta contra una pared antes de quedar volcado.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia de extremar precauciones al circular por pendientes pronunciadas y vialidades mojadas, además de mantener en condiciones adecuadas los sistemas de frenado y los neumáticos de los vehículos.

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