Turistas viven momentos de tensión por fuerte viento y niebla en el Cañón del Sumidero

GENERANDO AUDIO...

Turistas en recorrido por el Cañón del Sumidero. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un grupo de turistas vivió momentos de tensión durante un recorrido por el Cañón del Sumidero, en Chiapas, luego de que fuertes ráfagas de viento, lluvia y niebla sorprendieran a los visitantes mientras navegaban por esta zona turística. El episodio quedó registrado en un video difundido en redes sociales y, de acuerdo con la información disponible, no se reportaron personas lesionadas.

Las condiciones meteorológicas redujeron considerablemente la visibilidad durante el paseo y provocaron que los turistas tuvieran que protegerse del viento mientras permanecían a bordo de la embarcación. El fenómeno ocurrió en medio de condiciones de lluvia y neblina características de la temporada.

Turistas viven tensión en el Cañón del Sumidero por los fuertes #vientos, #lluvia y #niebla. Por fortuna no se reportan lesionados, pese al mal clima típico de la temporada. pic.twitter.com/LAw4qIFrLf — Central Municipal (@Central_CM) August 8, 2026

Viento sorprende a turistas en el Cañón del Sumidero

En las imágenes que circulan en redes sociales, como en la cuenta de X de Central Municipal, se observa, al menos, a 15 turistas durante el recorrido por el Cañón del Sumidero, en Chiapas, cuando las ráfagas comenzaron a intensificarse.

El viento fue suficiente para mover con fuerza el cabello y la ropa de los visitantes, además de levantar los chalecos salvavidas que portaban durante el trayecto. Algunos turistas tuvieron que sujetar sus sombreros para evitar que fueran arrastrados por las corrientes de aire.

Ante la intensidad de las ráfagas, varios de los pasajeros bajaron la cabeza y buscaron protegerse del viento y la lluvia. La situación también provocó que la visibilidad se redujera de manera importante debido a la presencia de niebla.

En determinado momento, las condiciones meteorológicas prácticamente cubrieron el paisaje que normalmente puede apreciarse durante el recorrido por este sitio natural de Chiapas.

Niebla y lluvia reducen la visibilidad durante el recorrido

El Cañón del Sumidero es uno de los principales atractivos turísticos de Chiapas y sus recorridos en embarcación permiten observar sus paredes naturales y distintos puntos de interés a lo largo del río Grijalva.

Sin embargo, las condiciones del tiempo pueden modificar de manera repentina la experiencia de quienes realizan actividades turísticas en la zona. La combinación de viento, lluvia y niebla registrada durante el recorrido hizo que los visitantes permanecieran atentos ante la disminución de la visibilidad.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron el momento en que los visitantes enfrentaron las ráfagas de viento durante su recorrido.

¿Qué pasó con los turistas en el Cañón del Sumidero?

El episodio quedó limitado a las condiciones meteorológicas adversas registradas durante el paseo. Los turistas fueron sorprendidos por fuertes ráfagas de viento, acompañadas de lluvia y niebla, lo que provocó momentos de tensión a bordo de la embarcación.

Aunque el clima dificultó temporalmente la visibilidad, no se informó sobre personas heridas. El fenómeno también dejó imágenes en las que se aprecia la fuerza del viento sobre los visitantes y sus equipos de seguridad.

Para quienes visitan el Cañón del Sumidero, las condiciones meteorológicas representan un factor que puede cambiar durante los recorridos, particularmente durante la temporada de lluvias. Por ello, los paseos en la zona están sujetos a las condiciones del tiempo y a las medidas de seguridad establecidas para la navegación.

El material difundido en redes sociales muestra así un episodio de mal clima en el Cañón del Sumidero, sin que hasta el momento se tenga registro de consecuencias mayores para los turistas que se encontraban realizando el recorrido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento