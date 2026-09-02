Sismo de magnitud 5.5 sacude Chiapas este miércoles; epicentro al sur de Huixtla

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Un sismo de magnitud 5.5 se registró frente a las costas de Chiapas. Foto: SSN

Un sismo de magnitud 5.5 se registró durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026 frente a las costas de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento ocurrió a las 06:28:32 horas, con epicentro localizado a 145 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El SSN ubicó el fenómeno en las coordenadas 14.21 de latitud y -93.41 de longitud. Hasta el momento del reporte no se habían informado daños relacionados con el movimiento.

¿Por qué tiembla tanto en Chiapas?

Chiapas es una de las entidades con mayor actividad sísmica de México debido a su ubicación en una zona donde interactúan varias placas tectónicas.

En particular, frente a la costa del estado ocurre la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, un proceso que genera acumulación y liberación de energía en el subsuelo.

Esta actividad explica que en Chiapas se registren sismos con frecuencia, aunque la mayoría son de magnitudes que no provocan daños importantes.

El hecho de que el movimiento de este miércoles tuviera una profundidad de 10 kilómetros significa que fue un sismo relativamente superficial, aunque la intensidad con la que puede percibirse depende también de la distancia respecto al epicentro y de las condiciones del terreno.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy en Chiapas?

El epicentro se ubicó a 145 kilómetros al suroeste de Huixtla, en el litoral de Chiapas. El reporte del SSN señala que el movimiento terrestre ocurrió a las 06:28:32 horas y tuvo una magnitud preliminar de 5.5.

Las autoridades mantienen el monitoreo correspondiente ante posibles réplicas o actualizaciones en los parámetros del sismo.

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