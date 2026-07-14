Sismo de magnitud 5.2 sacude costas de Chiapas, cerca de Tapachula

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Sismo de magnitud 5.2 sacude Tapachula, Chiapas. Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la noche de este lunes 13 de julio de 2026, con epicentro a 37 kilómetros al suroeste de Tapachula, Chiapas, informó de manera preliminar el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 37 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS 13/07/26 19:19:59 Lat 14.68 Lon -92.51 Pf 10 km pic.twitter.com/4P57l0YRWS — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 14, 2026

De acuerdo con el reporte, el movimiento ocurrió a las 19:19:59 horas (tiempo del centro de México), en las coordenadas 14.68 de latitud y -92.51 de longitud, con una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales. Protección Civil mantiene el monitoreo en la región para descartar afectaciones derivadas del movimiento telúrico.

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