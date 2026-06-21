Se registra raro sismo de 4.6 en Quintana Roo, uno de los más fuertes en la región

GENERANDO AUDIO...

Sismo en Quintana Roo. Foto: Protección Civil Qroo

Este domingo por la madrugada se registró un sismo de magnitud 4.6 con epicentro en Quintana Roo, un estado en el que no es común que se registre actividad sísmica pero no por ello está exento. De acuerdo con la información de medios locales, este es uno de los temblores más fuertes que se han detectado con origen en la zona.

Sismo de magnitud 4.6 con epicentro en Quintana Roo

De acuerdo con la información del Sistema Sismológico Nacional, a las 3:00 horas de este domingo 21 de junio se registró un sismo magnitud 4.6 con epicentro a 17 kilómetros de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo. El sismo tuvo una profundidad de 16.5 kilómetros.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo confirmó que no hubo daños materiales ni personas lesionadas. También menciona que se mantienen atentos al monitoreo y se hace un llamado a la población a mantenerse informada a través de los medios oficiales.

Medios locales reportan que los habitantes de la zona comentaron que no sintieron el sismo, a pesar de que se originó en el territorio quintanarroense. Los reportes también mencionan que es uno de los temblores de mayor magnitud que se han originado en la región, aunque no es habitual que sucedan.

Recordemos que el pasado 8 de junio se presentó un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Cuba. Este movimiento telúrico fue perceptible en los estados ubicado en el Caribe, como Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Usuarios en redes sociales difundieron videos donde se observa la reacción de personas en hoteles, viviendas y centros de trabajo tras sentir el movimiento. Algunos visitantes señalaron que fue uno de los temblores más notorios que han experimentado en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.