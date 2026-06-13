El Gran Desfile Mundialista “La pelota vuelve a casa” deslumbra en las calles de la CDMX con alebrijes, carros alegóricos y más

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Todo sobre el Desfile Mundialista en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Gran Desfile Mundialista se realizó este sábado 13 de junio en la Ciudad de México (CDMX) con la presencia de carros alegóricos, catrinas, alebrijes, danzantes y personas disfrazadas que llevan la alegría mexicana ante el inicio del Mundial 2026.

Alrededor de las 13:15 horas inició el desfile, lleno de color y música, que embelleció las calles de la capital.

Así es el desfile mundialista en la CDMX

El desfile se trasladó sobre sobre la avenida Paseo de la Reforma, desde la fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Lieja y la Gta. del Ahuehuete por logística para "Gran desfile mundialista" a las 13:00 horas con destino al Monumento a la Revolución. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial. pic.twitter.com/TD5EB2yNJM — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 13, 2026

Se pudo ver a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada disfrutar del evento en las gradas colocadas a los costados.

Los primeros en pasar fueron danzantes con vestimentas tradicionales, pero con el rostro pintado de calaveras, grandes penachos, tambores e incienso.

Un enorme balón flotante con la leyenda “La pelota vuelve a casa”, acompañado de un ajolote y un Quetzalcóatl pintados, abrió el camino. Algunos de los integrantes regalaron balones a las personas.

¡Regalando balones! Se comienza a prender el Desfile Mundialista de Ciudad de México #CDMX pic.twitter.com/EsmvtLK6xa — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 13, 2026

Asimismo, el primer carro alegórico mostró una representación de una piedra del juego de pelota.

También se puede ver el avance de la comparsa “Culturas Prehispánicas”, integrada por participantes ataviados con vestimentas inspiradas en los pueblos originarios de México, quienes realizaron danzas y representaciones que evocaron las raíces históricas del país.

La celebración continuó con un segmento dedicado al Día de Muertos, encabezado por un mini carrito temático y un carro alegórico que recreó una tradicional ofrenda mexicana. Detrás apareció una comparsa de catrinas, cuyos elaborados maquillajes y coloridos vestuarios captaron la atención de los asistentes.

Los pueblos originarios también tuvieron presencia con un mini carrito alusivo a la diversidad cultural del país.

Una trajinera con un jaguar dentro, personas bailando dentro y con el título “Mundial 2026” pasó por la gran avenida.

El ambiente festivo aumentó con la llegada de la comparsa de chinelos, acompañada por la banda Nueva Imagen, cuyos ritmos tradicionales pusieron a bailar a cientos de personas a lo largo de Paseo de la Reforma.

Así vive la CDMX el desfile mundialista #Fifa2026 ⚽️‼️ pic.twitter.com/PPHGiEquN4 — Andrey De La Mancha (@AndreyDLaMancha) June 13, 2026

Posteriormente desfilaron representantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, quienes mostraron parte de la riqueza cultural y las tradiciones de cada demarcación.

El recorrido siguió con la aparición de los alebrijes monumentales “Ajolote”, “Cacomixtle” y “Colibrí”, seguidos por seis figuras adicionales de estas coloridas creaciones artesanales que llenaron de fantasía y color el desfile.

Detrás avanzaron las comparsas “Colibríes” y “Mariposa Monarca”, inspiradas en dos de las especies más representativas de la biodiversidad mexicana.

Uno de los momentos más representativos llegó con el contingente dedicado a los 32 estados de México, encabezado por un mini carrito y un grupo que reunió a representantes de todas las entidades federativas, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, mostrando la diversidad cultural, artística y tradicional del país.

Las más hermosas imágenes del Desfile Mundialista de Ciudad de México #CDMX! pic.twitter.com/ywnmpjxglV — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 13, 2026

La música volvió a tomar protagonismo con la banda “Soles”, encargada de interpretar temas de la música tradicional mexicana durante su recorrido.

El desfile mundialista también incluyó un recorrido por la historia de las Copas del Mundo celebradas en México. Un mini carrito dedicado a las leyendas mundialistas dio paso al globo de Juanito 70, la emblemática mascota de la Copa del Mundo de 1970.

Posteriormente aparecieron carros alegóricos dedicados a México 70, al histórico Mundial Femenil de 1971 y a México 86, recordando algunos de los momentos más importantes del futbol internacional celebrados en territorio mexicano.

Desfile Mundialista en Ciudad de México #CDMX.



¡#Lele de #Querétaro presente en todos los eventos! pic.twitter.com/WxgKegcaQQ — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 13, 2026

El globo de Pique, mascota del Mundial de 1986, también formó parte del recorrido, seguido por carros alegóricos dedicados a exfutbolistas mundialistas, a los aficionados y a las personas que hacen posible la organización de los encuentros deportivos.

La mirada hacia el futuro llegó con un mini carrito sobre los países participantes y un carro alegórico dedicado a México 2026, acompañado por un globo con las banderas de las selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo.

Bicicletas decoradas con los colores de distintos países y un equipo integrado por futbolistas realizando dominadas con el balón reforzaron el ambiente mundialista de la celebración.

El desfile de día de muertos se adelantó pero esta vez llegó un poco más mundialista. ⚽️🇲🇽 La fiesta no termina en nuestra ciudad, música, ambiente, desfile y futbol. 🥳 pic.twitter.com/xVRjBidiTp — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 13, 2026

Como no podía falta, en homenaje al pancracio mexicano, un carro lleno de luchadores enmascarados estuvieron en el evento.

También se pudo ver un carro alegórico del sonidero “La Changa” originario del barrio de Tepito, donde a su estilo tradicional saludaron a los reunidos.

El cierre estuvo acompañado por una batucada, los globos monumentales de Quetzalcóatl y Ajolote, además de carros alegóricos, comparsas y bandas musicales que pusieron el broche de oro a la celebración a propósito del Mundial 2026.

Vialidades alternativas ante el Gran Desfile Mundialista en CDMX

Ante el cierre de calles y avenidas principales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió recomendaciones para tomar vías alternas.

Las opciones sugeridas son:

• Circuito Interior

• Avenida Chapultepec

• Eje 1 Norte

• Eje Central Lázaro Cárdenas

• Avenida Arcos de Belén

• Avenida Dr. Río de la Loza

Las autoridades señalaron que muchas personas suelen permanecer en la zona una vez concluido el desfile, por lo que se recomienda considerar más tiempo para circular por Paseo de la Reforma y sus alrededores.

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