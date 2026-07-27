Vuelve a temblar: ve en qué estados se sintieron los sismos este domingo

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Foto: Getty Images

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró 15 sismos de magnitud 4.0 o superior durante este domingo 26 de julio en distintas regiones del país. La mayor actividad se concentró en Chiapas, aunque también se reportaron movimientos telúricos en Oaxaca, Veracruz y Michoacán.

La entidad con más eventos fue Chiapas, donde ocurrieron 10 sismos de entre 4.0 y 4.4, principalmente frente a las costas de Ciudad Hidalgo, Mapastepec, Huixtla y Tonalá.

Chiapas concentró la mayor actividad sísmica

Durante la madrugada y parte de la mañana, el SSN reportó varios movimientos de magnitud superior a 4.0:

Magnitud 4.4 , 68 km al suroeste de Ciudad Hidalgo

, 68 km al suroeste de Ciudad Hidalgo Magnitudes 4.3 , al sur y suroeste de Ciudad Hidalgo y Mapastepec

, al sur y suroeste de Ciudad Hidalgo y Mapastepec Varias réplicas de 4.2, 4.1 y 4.0 frente a las costas de Huixtla, Tonalá y Mapastepec

Oaxaca registró dos sismos superiores a magnitud 4

En Oaxaca se reportaron dos movimientos relevantes durante este domingo:

4.1 , a 69 kilómetros al noreste de Matías Romero

, a 69 kilómetros al noreste de Matías Romero 4.1, a 69 kilómetros al noreste de Matías Romero, registrado horas antes

Además, ocurrieron otros movimientos de menor magnitud en la zona de Salina Cruz, Río Grande y Pinotepa Nacional.

También hubo sismos en Veracruz y Michoacán

El SSN informó además de otros dos estados con actividad sísmica relevante:

Veracruz: un sismo de magnitud 4.5 , localizado a 52 kilómetros al sur de Minatitlán

un sismo de , localizado a 52 kilómetros al sur de Minatitlán Michoacán: un movimiento de magnitud 4.0, a 59 kilómetros al noroeste de La Mira

SISMO Magnitud 4.5 Loc. 52 km al SUR de MINATITLAN, VER 26/07/26 14:16:57 Lat 17.53 Lon -94.49 Pf 176.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 26, 2026

¿Cuántos sismos de magnitud 4.0 o superior hubo este domingo?

De acuerdo con el registro del Servicio Sismológico Nacional, este domingo se contabilizaron:

Chiapas: 10 sismos

10 sismos Oaxaca: 2 sismos

2 sismos Veracruz: 1 sismo

1 sismo Michoacán: 1 sismo

En total, el organismo reportó 15 movimientos telúricos de magnitud igual o superior a 4.0, sin que hasta el momento se informaran daños o personas lesionadas por estos eventos.

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