Vuelve a temblar: ve en qué estados se sintieron los sismos este domingo
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró 15 sismos de magnitud 4.0 o superior durante este domingo 26 de julio en distintas regiones del país. La mayor actividad se concentró en Chiapas, aunque también se reportaron movimientos telúricos en Oaxaca, Veracruz y Michoacán.
La entidad con más eventos fue Chiapas, donde ocurrieron 10 sismos de entre 4.0 y 4.4, principalmente frente a las costas de Ciudad Hidalgo, Mapastepec, Huixtla y Tonalá.
Chiapas concentró la mayor actividad sísmica
Durante la madrugada y parte de la mañana, el SSN reportó varios movimientos de magnitud superior a 4.0:
- Magnitud 4.4, 68 km al suroeste de Ciudad Hidalgo
- Magnitudes 4.3, al sur y suroeste de Ciudad Hidalgo y Mapastepec
- Varias réplicas de 4.2, 4.1 y 4.0 frente a las costas de Huixtla, Tonalá y Mapastepec
Oaxaca registró dos sismos superiores a magnitud 4
En Oaxaca se reportaron dos movimientos relevantes durante este domingo:
- 4.1, a 69 kilómetros al noreste de Matías Romero
- 4.1, a 69 kilómetros al noreste de Matías Romero, registrado horas antes
Además, ocurrieron otros movimientos de menor magnitud en la zona de Salina Cruz, Río Grande y Pinotepa Nacional.
También hubo sismos en Veracruz y Michoacán
El SSN informó además de otros dos estados con actividad sísmica relevante:
- Veracruz: un sismo de magnitud 4.5, localizado a 52 kilómetros al sur de Minatitlán
- Michoacán: un movimiento de magnitud 4.0, a 59 kilómetros al noroeste de La Mira
¿Cuántos sismos de magnitud 4.0 o superior hubo este domingo?
De acuerdo con el registro del Servicio Sismológico Nacional, este domingo se contabilizaron:
- Chiapas: 10 sismos
- Oaxaca: 2 sismos
- Veracruz: 1 sismo
- Michoacán: 1 sismo
En total, el organismo reportó 15 movimientos telúricos de magnitud igual o superior a 4.0, sin que hasta el momento se informaran daños o personas lesionadas por estos eventos.
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