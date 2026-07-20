Van más de 544 réplicas del sismo en Chiapas; la más fuerte alcanzó magnitud 6.5

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Chiapas suma más de 470 réplicas de sismo de 7.4 Imagen ilustrativa: Getty

Las más de 544 réplicas del sismo de magnitud 7.4 en Chiapas mantienen la actividad sísmica en la entidad desde el terremoto registrado el 17 de julio, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que reporta una réplica máxima de magnitud 6.5 y un monitoreo permanente de la zona afectada.

A tres días del sismo de magnitud 7.4, el SSN indicó que la secuencia sísmica continúa frente a las costas de Chiapas, donde se han contabilizado 544 réplicas derivadas del movimiento principal. Además, durante este lunes, la entidad registró 10 sismos de magnitud mayor a 4, de acuerdo con los registros oficiales.

El organismo mantiene la vigilancia de la actividad tectónica mientras actualiza de manera constante el número de movimientos detectados conforme se validan nuevos registros.

Hasta las 08:00 horas del 20/julio/2026 se han registrado 544 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 20, 2026

Sismo en Chiapas: ¿dónde ocurrió el movimiento principal?

El sismo de magnitud 7.4 ocurrió a las 08:48:38 horas del 17 de julio, con epicentro localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y una profundidad de 10 kilómetros, según el reporte oficial del Servicio Sismológico Nacional.

Debido a la magnitud del evento, el organismo inició el seguimiento de la secuencia sísmica generada por el terremoto, la cual se mantiene activa en la región del océano Pacífico.

Hasta la mañana del 19 de julio, el SSN había informado la ocurrencia de 403 réplicas, siendo la de mayor intensidad una de magnitud 6.5.

Posteriormente, la actualización de los registros oficiales elevó la cifra a más de 470 réplicas, conforme avanzó la revisión y validación de los eventos detectados por los especialistas.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 126 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 20/07/26 09:14:55 Lat 14.15 Lon -93.19 Pf 15 km pic.twitter.com/paUsS9YnnV — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 20, 2026

El Catálogo de Sismos del SSN también registra cientos de movimientos ocurridos entre el 17 y el 19 de julio en Chiapas, considerando eventos de distintas magnitudes y profundidades.

De acuerdo con el organismo, la diferencia entre el número de sismos registrados en el catálogo y el total de réplicas obedece a que la base de datos se actualiza de manera permanente y a que no todos los movimientos detectados durante ese periodo corresponden necesariamente a réplicas del terremoto principal.

Réplicas en Chiapas: ¿por qué continúan los movimientos?

Los registros del SSN muestran que la mayor parte de las réplicas se concentra frente a las costas de Chiapas, principalmente al suroeste de Ciudad Hidalgo, donde ocurrió el sismo principal.

Entre los eventos posteriores se encuentran movimientos de distintas magnitudes, lo que refleja que el proceso de reajuste de las placas tectónicas continúa en esa zona.

El Servicio Sismológico Nacional explica que las réplicas forman parte del comportamiento normal después de un terremoto de gran magnitud, ya que la corteza terrestre continúa liberando energía mientras las fallas geológicas buscan un nuevo equilibrio.

El organismo señala que, aunque la frecuencia de estos movimientos suele disminuir con el paso de los días, las réplicas pueden mantenerse durante semanas o incluso meses, dependiendo de la magnitud del sismo principal.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc 120 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 19/07/26 11:45:15 Lat 14.12 Lon -93.11 Pf 10 km pic.twitter.com/RrTKOrOnRe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 19, 2026

Asimismo, especialistas del SSN indican que la presencia de cientos de réplicas no significa que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud.

No obstante, algunas pueden ser lo suficientemente fuertes para percibirse en las zonas cercanas al epicentro y generar afectaciones adicionales en estructuras que hayan resultado dañadas por el movimiento principal.

El Servicio Sismológico Nacional mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en Chiapas y actualiza de forma permanente el número de réplicas conforme se procesan nuevos registros. Las autoridades también recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil en caso de percibir nuevos movimientos.

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