Vuelve a temblar fuerte en Chiapas: también hubo sismos en estos estados

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Un sismo de magnitud 5.8 se registró este sábado frente a las costas de Chiapas, como parte de una intensa actividad sísmica ocurrida durante las últimas horas en el país. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), también se reportaron movimientos telúricos de magnitud superior a 4.0 en Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil no reportan personas lesionadas ni daños de gravedad por el movimiento de mayor intensidad.

Sismo de magnitud 5.8 sacude las costas de Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento más fuerte ocurrió a las 11:26 horas de este 18 de julio.

Datos del sismo:

Magnitud: 5.8

Epicentro: 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

Profundidad: 10 kilómetros

Tras el evento, autoridades activaron protocolos de revisión en distintos municipios, mientras continúa el monitoreo de posibles réplicas.

SISMO Magnitud 5.8 Loc. 144 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/07/26 11:26:24 Lat 13.777 Lon -93.116 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 18, 2026

Chiapas concentra la mayor actividad sísmica

Además del sismo de magnitud 5.8, el SSN registró decenas de movimientos telúricos frente a las costas de Chiapas, varios de ellos superiores a magnitud 4.

Entre los más relevantes destacan:

5.3 , 158 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (00:51 horas)

, 158 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (00:51 horas) 4.7 , 145 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (00:10 horas)

, 145 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (00:10 horas) 4.7 , 133 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (01:20 horas)

, 133 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (01:20 horas) 4.7 , 137 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (03:59 horas)

, 137 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (03:59 horas) 4.5 , 123 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (01:30 horas)

, 123 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (01:30 horas) 4.5 , 126 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (03:51 horas)

, 126 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (03:51 horas) 4.5, 149 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (11:01 horas)

Además, durante la madrugada y la mañana se registraron múltiples sismos de magnitudes entre 4.0 y 4.4 en la misma región, principalmente frente a las costas de Ciudad Hidalgo, Huixtla, Mapastepec y Tonalá.

Oaxaca

En Oaxaca únicamente se registró un sismo superior a magnitud 4:

4.0, 146 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas (evento localizado frente a la costa del Pacífico, percibido dentro de la región sísmica del sur)

En territorio oaxaqueño también ocurrieron movimientos menores, pero ninguno superó la magnitud 4.0.

Guerrero

En Guerrero se registró un movimiento de magnitud superior a 4:

4.0, 146 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas (dentro de la misma secuencia sísmica del Pacífico sur)

Los demás sismos reportados en Guerrero durante la jornada fueron menores a magnitud 4.

Veracruz

Durante este periodo no se registraron sismos de magnitud igual o superior a 4.0 en Veracruz. Los movimientos detectados por el SSN fueron de 3.4 cerca de Soledad de Doblado y 3.4 al sur de Sayula de Alemán.

¿Hay daños por los sismos?

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales informan que no hay reportes de personas lesionadas ni afectaciones de consideración tras el sismo de magnitud 5.8 ni por el resto de la actividad sísmica registrada durante este sábado.

Protección Civil mantiene el monitoreo de la zona ante la posibilidad de que continúen presentándose réplicas.