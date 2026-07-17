Tras sismo de 7.4 en Chiapas, se registran 39 réplicas; la más fuerte, de 6.5

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Réplicas y nuevos temblores tras sismo en Chiapas. Foto: Getty.

Este viernes 17 de julio de 2026, a las 8:48 horas, se registró un fuerte sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Tras el movimiento telúrico, hasta las 10:00 horas se habían reportado 39 réplicas, la mayor de magnitud 6.5.

Sismo de magnitud 7.4 se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó este viernes 17 de julio, a las 8:48 horas, un sismo preliminar de magnitud 6.8, en Huixtla, Chiapas.

Sin embargo, minutos después, informaron que en realidad se había tratado de un movimiento telúrico de magnitud 7.4 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros.

Se registran réplicas del sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Tras registrarse el fuerte sismo de magnitud 7.4 en Chiapas, el Servicio Sismológico Nacional reportó réplicas en Ciudad Hidalgo.

La primera réplica se sintió a las 9:09 horas con una magnitud de 4.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros. Luego, a las 9:14 horas, le siguió una de magnitud 5.8 en el mismo punto del estado, también a una profundidad de 10 kilómetros.

Después el Sismológico Nacional reportó una fuerte réplica de magnitud 6.5 a las 9:20 horas, en la misma localidad y a una profundidad de 10 kilómetros.

Nuevos temblores tras el sismo de Chiapas

Además de las réplicas, también se registraron nuevos temblores tras el sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas:

A las 9:15 horas se registró un sismo de magnitud 5.2 en Huixtla, Chiapas , a una profundidad de 10 kilómetros

horas se registró , a una profundidad de 10 kilómetros A las 9:20 horas se registró un sismo de magnitud 6.1 en Mapastepec, Chiapas , a una profundidad de 135 kilómetros

horas se registró , a una profundidad de 135 kilómetros A las 9:29 horas se registró un sismo de magnitud 4.5 en San Marcos, Guerrero , a una profundidad de 8.9 kilómetros

horas se registró , a una profundidad de 8.9 kilómetros A las 9:57 horas se registró un sismo de magnitud 5.1 en Huixtla, Chiapas , a una profundidad de 10 kilómetros

horas se registró , a una profundidad de 10 kilómetros A las 10:09 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 en Río Grande, Oaxaca, a una profundidad de 15.6 kilómetros.

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