Tiembla otra vez en Chiapas: registran sismo de 5.5 donde ocurrió el de 7.4 el viernes

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El sismo en Chiapas fue una réplica del ocurrido el viernes. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó este domingo un sismo de magnitud 5.5 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en una zona cercana al epicentro del movimiento de magnitud 7.4 registrado el pasado viernes. Hasta el momento, autoridades de Protección Civil no reportan daños.

SISMO Magnitud 5.5 Loc. 164 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 19/07/26 11:45:10 Lat 13.678 Lon -93.272 Pf 5.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 19, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México indicó que este evento fue una réplica del sismo registrado el viernes 17 de julio. Aunque el preliminar se registro de 5.6, fue cerrado en 5.5 de magnitud.

🚨 #Sismo Preliminar: Magnitud 5.6 a 120 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.



Este evento fue una RÉPLICA del sismo registrado el viernes 17 de julio.



Mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación… https://t.co/ULiIoNs554 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 19, 2026

Se registra sismo de magnitud 5.5 en Chiapas

Un sismo de magnitud 5.5 se registró la mañana de este 19 de julio de 2026 frente a las costas de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:45:10 horas y tuvo su epicentro a 164 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la región del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el SSN, el sismo presentó las siguientes características:

Magnitud: 5.5

Epicentro: 164 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

Latitud: 13.678

Longitud: -93.272

Profundidad: 5 kilómetros

El temblor fue percibido en municipios de la costa chiapaneca, aunque hasta ahora no se ha informado de afectaciones mayores.

Epicentro coincide con la zona del sismo de 7.4 registrado el viernes

El SSN indicó que el nuevo sismo ocurrió prácticamente en la misma región donde el viernes 17 de julio se registró un temblor de magnitud 7.4.

Aquel movimiento tuvo un epicentro localizado al suroeste de Ciudad Hidalgo, con coordenadas 14.62 de latitud y -93.287 de longitud, y una profundidad de 10 kilómetros.

La cercanía entre ambos epicentros sugiere que el sismo de este sábado forma parte de la actividad sísmica que continúa registrándose en la zona de subducción frente a las costas de Chiapas.

Protección Civil no reporta daños tras el sismo

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas no ha informado de daños tras este movimiento terrestre.

Las autoridades han exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información oficial y evitar difundir rumores o versiones no confirmadas en redes sociales.

También recordaron la importancia de revisar los planes familiares de protección civil, identificar rutas de evacuación y conocer las zonas de seguridad dentro de viviendas y centros de trabajo, especialmente en entidades con alta actividad sísmica como Chiapas.

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