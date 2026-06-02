Noticias de hoy 1 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 1 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Caos y marchas de CNTE

La CNTE inició su paro nacional con marchas y bloqueos en los estados. En Ciudad de México, vandalizó la torre del Bienestar en Paseo de la Reforma.

Homicidios en México

En la última semana de mayo, México registró 295 homicidios. Guanajuato fue el estado con más casos, con 33 denuncias por este delito.

No habrá clases

El 11 de junio se suspenderán las clases en las escuelas de Ciudad de México de educación básica y media superior por la inauguración del Mundial.

Posible ciclón

La zona de baja presión que se encuentra al suroeste de Baja California Sur podría convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, sin afectar el territorio.

Programas del Bienestar

Quienes se registraron en la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en abril, recibirán su tarjeta del 15 al 21 de junio.

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