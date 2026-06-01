Noticias de hoy 1 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
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Integrantes de la CNTE recorrerán algunas de las principales vialidades de la capital para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, la Reforma Educativa de 2019 y mejoras laborales.
El Gobierno de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego con sus recientes ataques. Además, aseguró que Israel es el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo de paz.
Las negociaciones entre Irán y EE. UU. quedaron suspendidas este lunes, mientras el precio del petróleo registró aumentos superiores al 5% debido al recrudecimiento de las tensiones.
Durante la última semana de mayo de 2026, México registró 295 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Guanajuato encabezó la lista.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes la onda tropical 3 saldrá del territorio nacional e iniciará un temporal de lluvias.
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