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Noticias de hoy 1 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Paro nacional

Integrantes de la CNTE recorrerán algunas de las principales vialidades de la capital para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, la Reforma Educativa de 2019 y mejoras laborales.

Acusan a EE. UU.

El Gobierno de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego con sus recientes ataques. Además, aseguró que Israel es el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo de paz.

Petróleo se dispara

Las negociaciones entre Irán y EE. UU. quedaron suspendidas este lunes, mientras el precio del petróleo registró aumentos superiores al 5% debido al recrudecimiento de las tensiones.

295 homicidios

Durante la última semana de mayo de 2026, México registró 295 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Guanajuato encabezó la lista.

Temporal de lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes la onda tropical 3 saldrá del territorio nacional e iniciará un temporal de lluvias.

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