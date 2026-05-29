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Noticias de hoy 29 de mayo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Avanza reforma

La Cámara de Senadores aprobó una reforma constitucional que permitirá anular elecciones cuando se acredite la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros.

Regala su boleto

Claudia Sheinbaum regaló su boleto para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 a Yolett Cervantes, joven veracruzana de 21 años.

Vuelve al Senado

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, retomará sus funciones legislativas luego de haber solicitado una licencia temporal por unas horas en medio de las acusaciones de EE. UU.

“No están solos”

El director de la Organización Mundial de la Salud aseguró que, según su perspectiva, el brote de ébola en África puede detenerse y llegó al Congo para mostrar a la población que no está sola.

Precios altos

Fans de Stray Kids se quejan de los altos precios de su festival STRAYCITY, que se realizará el próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP; van de los mil 300 hasta más de 11 mil pesos.

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