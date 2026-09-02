Noticias de hoy 1 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 1 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Abaten al “R5”

Autoridades confirmaron que Luis Enrique “N”, alias “R5” y presunto líder del Cártel de Los Reyes, murió en un operativo en Michoacán.

Se forma tormenta Marie

Se formó la tormenta tropical Marie en el Pacífico, al suroeste de Manzanillo, Colima. Su circulación favorecerá lluvias en el occidente de México.

Cae implicado en atentado

Detuvieron en Zacatecas a un presunto integrante de una célula delictiva, vinculado a la colocación de un vehículo con explosivos en Ojocaliente.

EE. UU. bombardea Irán

Estados Unidos atacó Irán tras denunciar agresiones contra embarcaciones estadounidenses. Por estos hechos, el precio del petróleo se disparó 5%.

Fechas del Buen Fin

La edición número 16 del Buen Fin ya tiene fecha: iniciará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17.

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