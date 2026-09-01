GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 1 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Informe Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional.

Muerte del “R5”

Luis Enrique “N“, alias “El Güicho” o “R5”, presunto líder del Cártel de Los Reyes, fue abatido durante un operativo realizado en Michoacán.

Apagón CFE

Presuntos actos de vandalismo a infraestructura de alta tensión provocaron el apagón que afectó a Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

Lluvias en México

Este martes habrá lluvias muy fuertes en 13 entidades del país por la onda tropical 34 y el monzón mexicano.

Clases UNAM

Alumnos de nuevo ingreso de la UNAM vivieron con emoción su primer día de clases tras la incertidumbre por el examen de control.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.