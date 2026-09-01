Noticias de hoy 31 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 31 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Acuerdo con gasolineros

El Gobierno federal renovó el acuerdo con gasolineros para mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro y el diésel cerca de 27 pesos.

Decomisan armas para cárteles

Autoridades detuvieron a tres personas y decomisaron 210 armas en Nuevo León, provenientes de Estados Unidos. Iban dirigidas al crimen organizado.

Homicidios en agosto

Durante la última semana de agosto, México registró 268 homicidios. Guanajuato encabezó la lista, al acumular 32 denuncias por este delito.

Carlos Manzo: prevén más detenciones

El gobernador de Michoacán prevé que con los celulares de Carlos Manzo habrá nuevas pistas y más detenciones para esclarecer su homicidio.

Septiembre, Mes del Testamento

Inicia “Septiembre, Mes del Testamento”, con descuentos de 50% y hasta 90% en notarías de las 32 entidades, horarios ampliados y asesoría.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.