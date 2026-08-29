Noticias de hoy 28 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 28 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Buscan regular eutanasia

Hoy se realizó Primera Marcha por una Muerte Digna en la Ciudad de México para impulsar la Ley Trasciende, que busca regular la eutanasia en México.

Solicitan celulares de Manzo

La Fiscalía de Michoacán solicitó a Grecia Quiroz los celulares del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, para realizarles diversos análisis periciales.

Se hacían pasar por polis

Fue detenido un grupo delictivo, cuyos integrantes se hacían pasar por policías para extorsionar y robar vehículos en Estado de México e Hidalgo.

El lunes inician las clases

Más de 23 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases el próximo lunes 31 de agosto.

¡Feliz Día del Abuelo!

Este 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo. Si tienes la fortuna de tener a tus abuelitos contigo, regálales una llamada o una visita para agradecerles todo su cariño.

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