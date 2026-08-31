Noticias de hoy 31 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
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Autoridades federales detuvieron a tres personas y decomisaron 210 armas de fuego en Nuevo León, provenientes de Estados Unidos. El armamento sería utilizado por el crimen organizado.
México registró 268 homicidios en la última semana de agosto. Guanajuato fue la entidad con más casos reportados en ese periodo.
Una explosión afuera de la comandancia de Ojocaliente, en Zacatecas, dejó al menos siete personas lesionadas, entre ellas seis civiles.
Evita multas en la Ciudad de México por estacionarte en doble o triple fila, paseos peatonales y accesos escolares en este regreso a clases.
Lionel Messi publicó una carta en la que oficializa su retiro de la Selección Argentina tras perder la final del Mundial contra España.
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