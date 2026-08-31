GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 31 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Decomiso de armas

Autoridades federales detuvieron a tres personas y decomisaron 210 armas de fuego en Nuevo León, provenientes de Estados Unidos. El armamento sería utilizado por el crimen organizado.

Homicidios México

México registró 268 homicidios en la última semana de agosto. Guanajuato fue la entidad con más casos reportados en ese periodo.

Ataque en Zacatecas

Una explosión afuera de la comandancia de Ojocaliente, en Zacatecas, dejó al menos siete personas lesionadas, entre ellas seis civiles.

Multas CDMX

Evita multas en la Ciudad de México por estacionarte en doble o triple fila, paseos peatonales y accesos escolares en este regreso a clases.

Retiro de Messi

Lionel Messi publicó una carta en la que oficializa su retiro de la Selección Argentina tras perder la final del Mundial contra España.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.