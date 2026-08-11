Noticias de hoy 10 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 10 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Decenas de muertos por terremoto

Un terremoto de 7.4 sacudió Colombia este lunes. Los reportes indican, al menos, 111 muertos. El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá.

Homicidios en México

Durante la primera semana de agosto, México registró 225 homicidios. Sinaloa encabezó la lista con 23 denuncias por este delito.

Récord de sargazo

La UNAM alertó que el sargazo alcanzó niveles históricos en el Caribe mexicano y podría aumentar. Más de 90 mil toneladas diarias han circulado por la región este año.

Hallan laboratorios clandestinos

En la región serrana de Sombrerete, Zacatecas, se localizó un complejo de laboratorios clandestinos integrado para la producción de drogas sintéticas.

Registro obligatorio de líneas

Recuerda que, si tu número celular termina en 0, tienes hasta el 15 de agosto para realizar el registro obligatorio de tu línea.

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