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Noticias de hoy 10 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Terremoto en Colombia

Un terremoto en Colombia de magnitud 7.4 sacudió al país y se sintió en Bogotá, Pereira y Cali, además de Quito, Ecuador, y Panamá, dejando varios muertos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores estableció contacto con la Cancillería de Colombia, a la que reiteró la disposición de México para brindar apoyo.

Seguirá aumentando

El sargazo en el Caribe mexicano alcanzó niveles históricos durante 2026 y su presencia podría seguir aumentando debido a la rapidez con la que se reproduce.

Rompen récord

230 migrantes cruzaron, desde Francia, el Canal de la Mancha hacia Reino Unido a bordo de una lancha neumática, lo que representa un nuevo récord.

Lluvias fuertes

Las lluvias fuertes continuarán este lunes, lo que podría generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, como ocurrió a lo largo del fin de semana.

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