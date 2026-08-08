Noticias de hoy 7 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 7 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

México y Perú reanudan relaciones

Perú y México restablecerán relaciones tras años de tensión por el asilo que México le otorgó a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Causas de muerte en México

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres principales causas de muerte en México durante 2025.

Fin de semana con lluvias

Lluvias intensas continuarán este fin de semana en el occidente, noroeste, centro y sur de México por diversos fenómenos meteorológicos.

Cuidado con botellas en llantas

Alertan por delincuentes que colocan botellas en las llantas de un auto. Cuando el conductor arranca, el ruido lo hace bajar, momento que aprovechan para robarle.

Violencia en Sinaloa

En Escuinapa, Sinaloa, estilista fue asesinada a balazos en la estética donde laboraba. Ya suman 3 estilistas asesinadas en menos de 15 días en la entidad.

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