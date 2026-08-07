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Noticias de hoy 7 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Reanudan relaciones

Perú y México anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, que permanecían deterioradas desde finales de 2022.

Alertan por chiles

La Cofepris investiga una planta empacadora de chiles jalapeños en Nuevo León luego de que autoridades de EE. UU. notificaran un brote de salmonelosis.

Aliado de Trump

El ultraderechista Abelardo de la Espriella asumirá este viernes como presidente de Colombia con la intención de estrechar lazos con Estados Unidos.

Visitará a víctimas

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales dentro de la iglesia católica durante su viaje a Francia, programado del 25 al 28 de septiembre.

Lluvias en México

Los 32 estados de la República mexicana tendrán lluvias intensas, debido a las ondas tropicales 24 y 25, junto al monzón mexicano.

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