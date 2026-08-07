Noticias de hoy 6 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 6 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Detienen a Ángel Aguirre

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue detenido por borrar evidencia de la noche en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Descartan brote de “diarrea explosiva”

La Secretaría de Salud federal aseguró que en México no existe un brote de la llamada diarrea explosiva. Hay 33 casos confirmados en 13 estados.

Reforzarán seguridad

El Gobierno federal reforzará la seguridad en zonas productoras de aguacate de Michoacán, luego de que Estados Unidos suspendiera las importaciones.

Crece el Valle de México

El Valle de México ahora tiene cuatro entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, tras la incorporación de Huitzilac a esta región metropolitana.

Rescatan a secuestrados

Autoridades de Zacatecas rescataron en Valparaíso a una mujer y a su bebé secuestrados. En el operativo aseguraron cartuchos y equipo táctico.

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