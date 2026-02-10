Noticias de hoy 10 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
La enfermera Gaby Gómez, que arrastró a un motociclista en Iztapalapa hasta quitarle la vida, fue detenida en Oaxaca.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el secuestro de los mineros en Sinaloa habría ocurrido por una confusión.
Fueron localizados sin vida en Zacatecas los dos empresarios, Pablo Ortega y Óscar Luna, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 7 de febrero.
La madre de Carlos Emilio Galván, joven desaparecido en Mazatlán desde hace cuatro meses, lanzó un llamado para no asistir al Carnaval de Mazatlán, al advertir que la ciudad “no es segura”.
El patinador mexicano Donovan Carrillo inició su participación en Milano Cortina 2026 con el tema ‘Hip Hip Chin Chin’.
