Noticias de hoy 10 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:55 | José Pablo Espíndola | Uno TV

La detienen en Oaxaca

La enfermera Gaby Gómez, que arrastró a un motociclista en Iztapalapa hasta quitarle la vida, fue detenida en Oaxaca.

“Los confundieron”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el secuestro de los mineros en Sinaloa habría ocurrido por una confusión.

Aparecen sin vida

Fueron localizados sin vida en Zacatecas los dos empresarios, Pablo Ortega y Óscar Luna, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 7 de febrero.

“Puedes desaparecer”

La madre de Carlos Emilio Galván, joven desaparecido en Mazatlán desde hace cuatro meses, lanzó un llamado para no asistir al Carnaval de Mazatlán, al advertir que la ciudad “no es segura”.

Inicia su participación

El patinador mexicano Donovan Carrillo inició su participación en Milano Cortina 2026 con el tema ‘Hip Hip Chin Chin’.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

México se rezaga en corrupción: queda por debajo de Chile y Cuba y al nivel de Irak

Nacional

México se rezaga en corrupción: queda por debajo de Chile y Cuba y al nivel de Irak

Cuba sin combustible: qué harán las aerolíneas mexicanas y qué enfrentarán los viajeros en la isla

Internacional

Cuba sin combustible: qué harán las aerolíneas mexicanas y qué enfrentarán los viajeros en la isla

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

Ciudad de México

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

Tres cosas que tu pareja jamás debe decirte

Estilo de vida

Tres cosas que tu pareja jamás debe decirte

Etiquetas: ,