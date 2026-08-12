Noticias de hoy 11 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 11 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Colombia busca a desaparecidos

El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia elevó a 240 la cifra de muertos. Hay más de 600 heridos, 165 edificios colapsados y 164 desaparecidos.

Cae el “X1” en Michoacán

En Michoacán detuvieron a 12 personas, incluido Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, vinculado a los “Caballeros Templarios”, por extorsionar a productores y comerciantes.

Se derrumba edificio en CDMX

Un inmueble en proceso de demolición se derrumbó esta mañana en la colonia Escandón, en Ciudad de México. No hubo lesionados.

Mañana inicia examen de UNAM

La UNAM iniciará mañana la aplicación del Examen de Control en León, Guanajuato, como parte del proceso que se realizará del 12 al 19 de agosto en distintas sedes.

Vigilan zonas de baja presión

Conagua vigila tres zonas de baja presión en los océanos Pacífico y Atlántico que podrían convertirse en ciclones tropicales durante los próximos días.

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