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Noticias de hoy 11 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Aumentan muertos

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia elevó a más de 200 la cifra de personas muertas y dejó más de 600 heridos.

Envía sus condolencias

El Papa León XIV externó sus condolencias y dijo sentirse “vivamente apenado” por el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 que ha dejado más de 200 muertos

Interrumpen embarazo

Por razones de salud y después de una valoración médica, jurídica y de protección a la infancia, fue interrumpido el embarazo de una niña de 11 años en Tamaulipas.

Eclipse solar

El 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar total que será visible en algunos países del norte del planeta, por lo que la NASA emitió una serie de recomendaciones.

Habrá granizo

Este martes, los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias que alcanzarán puntuales intensas y podrían acompañarse de caída de granizo.

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