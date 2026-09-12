Noticias de hoy 11 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 11 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:
Ley seca en México
La próxima semana habrá ley seca durante las Fiestas Patrias en algunas zonas de la Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes y Morelos.
150 toneladas de autopartes
Autoridades aseguraron 150 toneladas de autopartes robadas en Xochimilco y detuvieron a seis presuntos integrantes de una banda delictiva.
Vinculan a funcionario en Tlapa
Fue vinculado a proceso el director de Movilidad de Tlapa, Guerrero, por extorsión; Es señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Tlacos.
Decomisan millones de cigarros
Fueron decomisados 8.7 millones de cigarros ilegales en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán; la carga provenía de Hong Kong.
A 25 años del 11/S
La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, detuvo operaciones por un minuto para recordar los atentados del 11 de septiembre.
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