Noticias de hoy 10 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 10 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Percepción de inseguridad

El Estado de México encabeza la lista del Inegi sobre percepción de inseguridad en el país; Coahuila, por su parte, registró el nivel más bajo.

Dos años de violencia

Sinaloa cumple hoy dos años de violencia por enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, un conflicto que ha impactado la seguridad, la economía y la vida cotidiana.

Se forma Norbert en el Pacífico

Se formó la tormenta tropical Norbert al suroeste de Baja California Sur; no representa riesgo para México, pero podría convertirse en huracán.

Trump quiere renombrar Ormuz

Donald Trump insistió en renombrar el estrecho de Ormuz como ‘Estrecho Trump’, y aseguró que hará un anuncio para formalizar la propuesta.

Bancos cerrarán el 16

Recuerda que, por las Fiestas Patrias, los bancos no abrirán el 16 de septiembre, pero sí operarán con normalidad el día 15.

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