GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 10 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Proceso electoral

Inicia formalmente el proceso electoral federal 2026-2027 para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y 19 mil 609 cargos en todo el país.

Familia intoxicada

Dos adultos mayores y dos menores fueron hallados sin vida en una casa de Zapotiltic, en Jalisco, tras una presunta intoxicación con monóxido de carbono.

Explosión Concordia

Se cumple un año del accidente donde una pipa cargada con gas LP volcó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, provocando la muerte de 32 personas.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5 mil dólares a cada adulto si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso en las elecciones de noviembre.

Óscar Beteta

El periodista y conductor Óscar Mario Beteta falleció a los 70 años, tras una trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación mexicanos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.