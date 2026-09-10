Noticias de hoy 9 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 9 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Falta combatir cárteles: Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció que las acciones de México contra los cárteles han aumentado, pero aseguró que los resultados aún son insuficientes.

Inicia proceso electoral

Mañana inicia el proceso electoral 2027. El 6 de junio se elegirán 500 diputados federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales.

Renuncia en el INE

Y justo a un día de iniciar este proceso, Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud.

Otro detenido por Manzo

Detuvieron en Jalisco a Alexis ‘N’, presunto operador criminal vinculado al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; ya suman 32 detenidos.

Suben cebolla y huevo

La inflación en México se ubicó en 3.26% anual en agosto; la cebolla y el huevo encabezaron los aumentos de precio.

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