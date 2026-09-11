GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 11 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Robo de autopartes

La Policía de la Ciudad de México aseguró aproximadamente 150 toneladas de autopartes y detuvo a seis hombres, durante un operativo contra el robo de vehículos en Xochimilco.

Educación en México

Especialistas señalaron que México tiene un estancamiento educativo que no puede explicarse únicamente por la pandemia, tras el informe PISA.

Garita de Tijuana

La garita de San Ysidro, en Tijuana, detuvo sus operaciones por un minuto en memoria de las víctimas del atentado del 11 de septiembre.

Conmemoran el 11S

Familiares iniciaron este viernes la conmemoración por los 25 años de este atentado del 11 de septiembre en Nueva York.

Aeronaves en desfile

Más de 100 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional sobrevolarán el Zócalo de la Ciudad de México durante el Desfile Militar del aniversario de la Independencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.