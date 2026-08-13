Noticias de hoy 12 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 12 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Ángel Aguirre, a proceso

Tras casi 14 horas de audiencia, fue vinculado a proceso el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por ocultar evidencia del caso Ayotzinapa.

Ayuda humanitaria a Colombia

México envío 19.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia; además de personal militar que participará en las tareas de apoyo y asistencia.

Aterrizaje de emergencia

Un helicóptero de la Armada de México realizó un aterrizaje de emergencia en el área de La Garita, Jalisco. Tres elementos resultaron heridos.

Llevaba tigre de Bengala

Fue detenido un hombre en la colonia Central de abasto, en Iztapalapa, que transportaba a una cría de tigre de Bengala blanco, una especie en peligro de extinción.

El día se convirtió en noche

El eclipse solar de hoy sorprendió al mundo: el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y España fueron testigos de cómo el día se convirtió en noche.

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