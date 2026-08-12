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Noticias de hoy 12 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Vinculan a proceso

Tras casi 14 horas de audiencia, un juez dictó auto de vinculación a proceso contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por desaparición forzada.

Rescatistas y ayuda

Claudia Sheinbaum informó que México envió ayuda humanitaria a Colombia: despensas, medicamentos y elementos del ejército para apoyar.

Dona a Colombia

El Papa León XIV envió una ayuda inicial de 100 mil euros a las zonas de Colombia afectadas por el terremoto de magnitud 7.4.

Petróleo sube

Los precios del petróleo volvieron a subir este miércoles, mientras el estrecho de Ormuz registra su nivel más bajo de tránsito de buques.

Rompen récord

Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a algunos de los medallistas de los Juegos Centroamericanos, quienes rompieron récord de preseas con 407.

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