Noticias de hoy 12 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 12 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Llegan a Cuba buques mexicanos

Los dos buques de la Armada de México atracaron este jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba.

Síntomas de sarampión

El sarampión, al principio de la enfermedad, podría confundirse con gripe. Los primeros síntomas son fiebre, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis.

Pensión Bienestar

Adulto mayor, recuerda que tu pensión del bienestar puede ser suspendida por varios motivos, uno de ellos: no retirar el dinero 2 bimestres seguidos.

Reducción de jornada laboral

La reforma laboral 40 horas fue aprobada por el Senado, pero aún requiere la aprobación de Diputados, el aval de congresos estatales y su publicación para convertirse en obligatoria.

¡Orgullo mexicano!

Regina Martínez hizo historia hoy en Milano Cortina, al convertirse en la primera mexicana en competir en la prueba de 10 km de esquí de fondo.

