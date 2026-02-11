Noticias de hoy 11 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:54 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Drones penetran Estados Unidos

Drones de cárteles mexicanos penetraron el espacio aéreo de Estados Unidos, pero fueron neutralizados por el ejército estadounidense.

Sin información de drones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tiene información del uso de drones en la frontera con Estados Unidos.

Llaman a marchar 

Convocan en redes sociales a participar en una marcha en el estado de Sonora por los 10 mineros desaparecidos en la Concordia, en Sinaloa. 

Ingresa al hospital

“Don Chayo”, líder de Los Cardenales de Nuevo León, se encuentra hospitalizado. Su familia explica que está estable y bajo supervisión médica especializada.

Volverá a la pista 

Donovan Carrillo volverá a la pista de hielo el viernes 13 de febrero para el programa libre en Milano Cortina 2026; sigue la transmisión en Claro Sports, a las 12:00 horas. 

