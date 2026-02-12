GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 12 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Cuba recibe ayuda

Dos buques de la Armada de México atracaron este jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba

Rusia bloquea WhatsApp

Rusia bloqueó la operación de WhatsApp debido a que se resistía a hacer ajustes conforme a la legislación vigente, acción que la plataforma acusó como un riesgo contra la privacidad.

Inicia Carnaval de Mazatlán

Pese a la violencia que se registra en la zona sur de Sinaloa, este jueves arranca el Carnaval de Mazatlán “Arriba La Tambora”.

Los descalifican

Un atleta ucraniano quería utilizar un casco especial en homenaje a los deportistas fallecidos por la guerra con Rusia, por lo que fue descalificado de Milano Cortina 2026.

Hace historia

Sarah Schleper, atleta mexicana de 46 años, logró cruzar la meta y terminó en el lugar 26 en la final de esquí alpino Súper G Femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno.

