Noticias de hoy 12 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 12 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Siguen los bloqueos

Siguen los bloqueos en Ciudad de México: la CNTE tomó Reforma e Insurgentes, y en la México-Cuernavaca, normalistas cerraron ambos sentidos en la caseta de Tlalpan.

Mosquitos en Yucatán

Las lluvias en Yucatán trajeron la proliferación de mosquitos en Mérida y municipios cercanos. Habitantes reportan enjambres y constantes picaduras.

Lluvias en Chiapas

En Chiapas, las precipitaciones de las últimas horas provocadas por la Onda Tropical número 6, dejaron afectaciones en más de 20 municipios y una persona fallecida.

Terremoto en Filipinas

Aumentó a 55 el número de fallecidos y a mil 120 los heridos por el terremoto de 7.8 que sacudió Filipinas. 31 personas están desaparecidas.

El primer billonario

Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo, luego de que su compañía SpaceX comenzara a cotizar en Wall Street.

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