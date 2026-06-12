Noticias de hoy 11 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 11 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

¡Victoria del Tri!

México superó a Sudáfrica con un marcador de 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el partido inaugural. Los festejos en el Ángel no se hicieron esperar.

Policías vs encapuchados

Y mientras se desarrollaba el juego, policías y encapuchados se enfrentaron en las inmediaciones del Estadio. Al menos 6 uniformados resultaron heridos.

Ley seca en Tlalpan

No sólo hoy, también el 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, habrá ley seca en 5 colonias de la alcaldía Tlalpan por los partidos del Mundial.

Cierre de puertos

Debido al temporal de lluvias y mar de fondo, fueron cerrados varios puertos a embarcaciones menores, como Puerto Escondido, Campeche y Champotón.

Suspende ataques

Donald Trump suspendió los ataques aéreos que tenía planeados para hoy en Irán debido a avances en las negociaciones para poner fin a la guerra.

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