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Noticias de hoy 12 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Primer “billonario”

Elon Musk se convirtió en el primer “billonario” del mundo después de que las acciones de su empresa SpaceX se dispararon más de un 20% en su primer día de cotización en la bolsa.

Detienen al “Chuy Roñas”

La Secretaría de Seguridad de Colima detuvo a José de Jesús “N”, alias el “Chuy Roñas”, identificado por las autoridades como presunto integrante de Los Mezcales.

Baja de precio

Los precios del crudo de petróleo bajaron más de un 3% este viernes, llegando a mínimo registrado en dos meses, después de que Estados Unidos canceló ataques contra Irán.

Apoya a migrantes

El Papa León XIV llamó a la integración de los migrantes durante el último día de su visita a las Islas Canarias, en España, donde reiteró su respaldo a este colectivo

¿No era Shakira?

Usuarios de redes sociales aseguran que la mujer que cantó ayer “Dai Dai” no era Shakira, sino una doble, ya que señalan que su apariencia lucía distinta.

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