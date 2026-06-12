Noticias de hoy 12 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
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Elon Musk se convirtió en el primer “billonario” del mundo después de que las acciones de su empresa SpaceX se dispararon más de un 20% en su primer día de cotización en la bolsa.
La Secretaría de Seguridad de Colima detuvo a José de Jesús “N”, alias el “Chuy Roñas”, identificado por las autoridades como presunto integrante de Los Mezcales.
Los precios del crudo de petróleo bajaron más de un 3% este viernes, llegando a mínimo registrado en dos meses, después de que Estados Unidos canceló ataques contra Irán.
El Papa León XIV llamó a la integración de los migrantes durante el último día de su visita a las Islas Canarias, en España, donde reiteró su respaldo a este colectivo
Usuarios de redes sociales aseguran que la mujer que cantó ayer “Dai Dai” no era Shakira, sino una doble, ya que señalan que su apariencia lucía distinta.
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