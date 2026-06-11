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Noticias de hoy 11 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Caos vial

La Ciudad de México enfrentó una jornada complicada debido a la coincidencia entre diversas marchas, bloqueos y el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Intentará ir al Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que buscará asistir al Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México para seguir la inauguración de la Copa Mundial 2026.

Confía en el T-MEC

Sheinbaum afirmó que el T-MEC beneficia a las tres economías de América del Norte y sostuvo que su gobierno continuará defendiendo la permanencia del mecanismo comercial.

Hace historia

Shakira hizo retumbar el Estadio Ciudad de México al ritmo de “Dai Dai”, la cual interpretó junto a Burna Boy durante la inauguración del Mundial 2026.

Seguirán lluvias

Canales de baja presión en el interior del país ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla y muy fuertes en Chihuahua.

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