Noticias de hoy 10 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 10 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Protestas en inauguración

Toma precauciones: mañana se inaugura el Mundial en Ciudad de México, y se prevé que varias organizaciones se manifiesten en avenidas alrededor del estadio Ciudad de México.

Pone en duda el T-MEC

Donald Trump dejó abierta la posibilidad de no extender el T-MEC, al afirmar que Estados Unidos no necesita nada de México ni de Canadá.

Depresión tropical

La tormenta Cristina se debilitó a depresión tropical al sureste del río Suchiate, entre México y Guatemala. Por ahora, no hay riesgo para México.

25 mil empleos perdidos

A casi dos años del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, la economía enfrenta un momento complejo: el estado ha perdido más de 25 mil empleos formales.

Recompensa por escolta

La Fiscalía de Michoacán ofrece 100 mil pesos para localizar a José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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