Noticias de hoy 13 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 13 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sigue proceso por violencia

La esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, le otorgó el perdón, pero el proceso continuará porque la violencia familiar se persigue de oficio.

Vigilan zonas de baja presión

Tres zonas de baja presión en el Pacífico están bajo vigilancia por su posible evolución a ciclones. Los estados con mayor atención son Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Baja California Sur.

Muerte de connacionales

México presentó denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales en centros de detención y durante operativos del ICE.

Fuertes lluvias en CDMX

Las lluvias de ayer en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana dejaron un volumen de agua equivalente a más de 11 mil albercas olímpicas.

Rescatan a 4 jóvenes

Cuatro jóvenes fueron rescatados de un inmueble en Zapopan utilizado como call center clandestino. Las víctimas estaban encadenadas y retenidas en celdas.

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